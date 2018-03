W Liverpoolu nie mogą mieć nadziei? "Salah skończy jak Coutinho"

Niebywała forma Mohameda Salaha sprawia, że o zainteresowaniu jego usługami europejskich potęg mówi się coraz częściej. Fani Liverpoolu mogą obawiać się, że ich nowy idol szybko opuści Anfield, a więcej niepewności w ich serca wlał były angielski piłkarz Ian Wright. W jego opinii lider strzelców Premier League opuści "The Reds" na rzecz mocniejszej drużyny.

Osoby związane z ekipą z miasta Beatlesów zdążyły się już do bólu po stracie najlepszego z zawodników przyzwyczaić. Nim jedne rany na dobre się zabliźniły, to już pojawiały się nowe, jeszcze głębsze. I tak było przez ostatnią niemal dekadę. W 2011 roku serca złamał im Fernando Torres, który w zimowym oknie transferowym wybrał grę w Chelsea. Po zakończonym nieudaną pogonią za mistrzostwem Anglii sezonie 2013-2014 niepowodzeń nie wytrzymał Luis Suarez i odszedł do Barcelony. Historia powtórzyła się w styczniu tego roku, gdy kilkanaście miesięcy spekulacji dobiegło końca i drogą Urugwajczyka podążył Philippe Coutinho.

I właśnie do sytuacji, dziś już czarującego na Camp Nou, Brazylijczyka porównał Wright sytuację Egipcjanina. Legendarny snajper Arsenalu ma świadomość tego, jak funkcjonuje dziś piłkarski rynek i przewiduje, że dla Liverpoolu znów okaże się bezlitosny. - Mam okropne przeczucia, że przed Juergenem Kloppem i całym klubem kolejna opera mydlana jak ta z udziałem Coutinho. Dojdzie do niej prędzej czy później. A jak tamta opera się zakończyła, wszyscy widzieliśmy - na łamach "The Sun" wspominał losy reprezentanta "Canarinhos" i na jego przykładzie przewidywał przyszłość Salaha.

Piłkarz grający w czerwonej koszulce z numerem 11 zadziwił zapewne nie tylko kibiców swojego klubu, ale całej piłkarskiej Europy. W tym sezonie nastrzelał już 36 goli, z czego 28 w samej Premier League, saga transferowa łącząca go z przejściem do Realu Madryt nabrała zatem rozpędu. Dla Wrighta jest to sytuacja logiczna i jego zdaniem jej rozwoju - czy tego kibice "The Reds" chcą, czy nie - powinniśmy oczekiwać.

- Tu nie chodzi o to, czy Momo dalej będzie grał tak fantastycznie w tym sezonie i kolejnych, bo odpowiedź na to pytanie jest oczywiste. Zagadką bardziej odpowiednią zdaje się to, czy fantastyczną grę kontynuował będzie w czerwonej koszulce, czy w białej, już jako jeden z "Galacticos" - zastanawiał się.

- Przecież w Madrycie planują przebudowę składu i chcecie mi powiedzieć, że nie będą tam chcieli takiego zawodnika? Bez przesady. Oczywiście Liverpool stanie w szranki z Realem, ale o zwycięstwo w tej bitwie będzie nieprawdopodobnie trudno - przygotowywał fanów LFC do ponownego klejenia złamanych serc po odejściu klubowej gwiazdy.



