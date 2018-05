Wenger: Praca w Premier League? Nie ma mowy

Arsene Wenger, który po tym sezonie po 22 latach zakończył pracę w Arsenalu, wykluczył objęcie posady w innym angielskim klubie. - Będzie bardzo ciężko - stwierdził Francuz pytany przez oficjalną stronę internetową londyńskiego klubu o życie w nowej rzeczywistości.

Wenger zjawił się w Anglii w 1996 roku ku zdziwieniu prawie całego środowiska piłkarskiego. Nikt nie wierzył w powodzenie jego misji, ale francuski szkoleniowiec dał się poznać na Wyspach jako innowator, zmienił podejście do prowadzenia drużyny i jak się później okazało jego epoka trwała aż 22 lata.

- W tym momencie, jeśli chciałby kontynuować pracę, to myślę, że musiałbym wyjechać z kraju, bo w tym momencie czuję w środku, że zdradziłbym swój klub, gdybym został w Anglii - wyjaśnił 68-letni szkoleniowiec.

Wenger jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii Arsenalu, m.in. Wywalczył z klubem trzy mistrzostwa Premier League, w tym dwa dublety z krajowym pucharem.

- Ludzie mogą pomyśleć, że zdradziłem to, co tutaj zbudowałem. To jest problem, z którym w tym momencie muszę się zmierzyć. Mój klub jest tutaj, moje serce jest tutaj i pozostanie tu na zawsze. Tak jak powiedziałem w przemowie po ostatnim meczu z Burnley, przede wszystkim jestem kibicem - podkreślił Arsene Wenger, który chciał wypełnić kończący się w przyszłym roku kontrakt, ale klub wymusił na nim odejście w związku z rozczarowującymi wynikami w ostatnich latach.

