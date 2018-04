West Ham - Manchester City 1-4. "Obywatele" wciąż głodni wygranych i goli

West Ham United przegrał z Manchesterem City 1-4 (1-2) w niedzielnym meczu 36. kolejki Premier League. Na trzy spotkania przed końcem sezonu gospodarze wciąż nie są pewni pozostania w angielskiej ekstraklasie, z kolei podopieczni Pepa Guardioli cały czas zachwycają efektowną i skuteczną grą.

Po zdobyciu 15 kwietnia tytułu mistrza Anglii piłkarze Manchesteru City wcale nie spoczęli na laurach. Przed tygodniem przekonali się o tym piłkarze Swansea City, a w niedzielę przyszła kolej na wciąż walczący o utrzymanie w Premier League West Ham United.

Już w 13. minucie prowadzenie "The Citizens" dał na Stadionie Olimpijskim Leroy Sane. Niemiecki skrzydłowy zdecydował się na strzał zza pola karnego, a odbita od nogi Patrice'a Evry piłka zupełnie zmyliła bramkarza "Młotów". Był w nim niedzielę Hiszpan Adrian, gdyż zgodnie z regulaminem David Moyes nie mógł skorzystać z wypożyczonego z Manchesteru City Joe Harta.

Od pierwszej minuty w zespole gospodarzy zagrał za to uwielbiany za swoje dziewięć sezonów gry dla "The Citizens" Pablo Zabaleta. Doświadczony obrońca w 27. minucie raz jeszcze przysłużył się swojej byłej drużynie, gdyż to właśnie od niego odbiła się zagrywana z linii końcowej przez Kevina De Bruyne'a piłka, co zakończyło się drugim trafieniem dla drużyny gości.

Na przerwę kibice "Młotów" schodzili jednak z niewielką nadzieją na osiągnięcie korzystnego wyniku, a było to spowodowane golem strzelonym przez Aarona Cresswella. Lewy obrońca West Hamu w 42. minucie uderzył precyzyjnie z rzutu wolnego, chociaż można mieć jednocześnie zastrzeżenia do interwencji Edersona, który puścił piłkę przy swoim bliższym słupku.

Mistrzowie Anglii w 53. minucie wybili jednak "Młotom" marzenia o osiągnięciu korzystnego wyniku. Obrońców gospodarzy zaczarował w polu karnym Raheem Sterling, który następnie zagrał do wbiegającego środkiem Gabriela Jesusa. Brazylijczyk najpierw spokojnie przyjął piłkę, po czym posłał ją obok bezradnego Adriana.

Sterling miał również udział w czwartym golu strzelonym przez jego zespół. Cała akcja rozpoczęła się od przejęcia piłki na połowie rywali przez Fernandinho, który natychmiast zagrał ją na skrzydło do Anglika i sam dołączył do akcji ofensywnej. Sterling w odpowiednim momencie odegrał mu futbolówkę, a kolejny z Brazylijczyków także zachował zimną krew w decydującym momencie.

Manchester City wygrał ostatecznie 4:1 i odniósł tym samym 30. zwycięstwo w bieżącym sezonie. West Ham United pozostał z kolei na 15. pozycji w tabeli i na trzy mecze przed końcem rozgrywek ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

West Ham United - Manchester City 1-4 (1-2)

Bramki: 0-1 Leroy Sane (13.), 0-2 Pablo Zabaleta (27. - sam), 1-2 Aaron Cresswell (42.), 1-3 Gabriel Jesus (53.), 1-4 Fernandinho (64.)

