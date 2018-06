West Ham United chce Felipe Andersona z Lazio

Reprezentant Polski niedawno został piłkarzem West Hamu United. W najbliższych dniach szefowie nowego klubu Łukasza Fabiańskiego mogą zatrudnić kolejnego zawodnika. W Londynie działacze mają naprawdę wielkie ambicje. Teraz chcą kupić wycenianego na ponad 55 milionów euro Brazylijczyka Felipe Andersona z Lazio.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy w świecie błędów. Wideo Eurosport

W ekipie "Młotów" wiele się ostatnio dzieje. Do drużyny dołączył już nie tylko Łukasz Fabiański, ale także obrońca Issa Diop. Nowym menedżerem pod koniec maja został Manuel Pellegrini. Chilijczyk zastąpił Davida Moyesa i podpisał trzyletni kontrakt.

Reklama

Teraz do zespołu może dołączyć gwiazda Lazio. West Ham zaoferował rzymianom za Andersona około 35 milionów euro plus około 7 milionów w bonusach. Wcześniej londyńczycy proponowali nieco mniej. We włoskiej stolicy chcieliby jednak dostać od razu około 55 milionów euro plus około 12 w dodatkach. To byłby oczywiście transferowy rekord "Młotów".

Anderson miałby w nowym klubie zarabiać około 100 tysięcy euro tygodniowo.

25-latek trafił do Lazio w 2013 roku z brazylijskiego Santosu. W Serie A wystąpił w prawie 180 spotkaniach, strzelił 34 gole i miał 42 asyst. W reprezentacji Canarinhos zagrał raz. Nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Rosji.