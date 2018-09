West Ham United - Manchester United 3-1. Mourinho na wylocie. Świetny Fabiański

Manchester United pod wodzą Jose Mourinho kolejny raz rozczarował w tym sezonie. "Czerwone Diabły" przegrały na terenie West Hamu United aż 1-3. To trzeci mecz bez zwycięstwa z rzędu w ciągu siedmiu dni, ale tak samo jak wyniki martwi słabiutka gra drużyny Portugalczyka nie rokująca zmiany na lepsze. Środowisko piłkarskie na Wyspach jest przekonane, że trener jest na wylocie z klubu.

- To był tydzień z dwoma kiepskimi wynikami remisowymi u siebie. Stało się jak się stało i to przeszłość. Teraz mamy bardzo trudny mecz przeciwko drużynie, która miała fantastyczny tydzień. Są na fali wznoszącej, świetnie zainwestowali latem. Ale my wierzymy w pracę, jaką wykonaliśmy w tygodniu - mówił tuż przed meczem trener Manchesteru United Jose Morurinho.

Ale żadnej zmiany na lepsze nie było w sobotę. Portugalczyk serię beznadziejnych wyników wydłużył do trzeciego z rzędu. Wśród angielskich dziennikarzy i kibiców panuje przekonanie, że dni szkoleniowca są policzone. A jeśli uda mu się dokończyć ten sezon, jest pewne, że kolejnego z nim przy linii bocznej Manchesteru United nie będzie.

Trzeba powiedzieć, że na London Stadium drużyna Mourinho miała trochę pecha, straciwszy pierwszego gola po prawdopodobnym spalonym, a drugiego w wyniku samobója. Nie same wyniki składają się jednak na kiepską atmosferę na Old Trafford. Niewątpliwie portugalski szkoleniowiec jest skonfliktowany z Paulem Pogbą, co nie ułatwia mu w utrzymywaniu w szatni autorytetu.

Kibice West Hamu United, który dwukrotnie torpedował mistrzowskie aspiracje „Czerwonych Diabłów" w sezonach 1991/1992 i 1994/1995, mogli więc pastwić się nad Mourinho, śpiewając "You're getting sacked in the morning", czyli, że Portugalczyk rano straci pracę.

Gości pogrążyły dwa trafienia z początku i końca pierwszej połowy. Przy pierwszym podanie Pabla Zabalety z prawej strony świetnie do bramki piętą skierował Felipe Anderson. Niewykluczony, że notujący asystę Argentyńczyk był na spalonym wychodząc na pozycję. Przy drugim trafieniu piłka po strzale Andrija Jarmołenki odbiła się od Victora Lindelofa i zmyliła Davida de Geę.

Nadzieje Mourinho na korzystny wynik odżyły po wprowadzeniu na początku drugiej części Marcusa Rashforda. Napastnik pokonał Łukasza Fabiańskiego w 71. minucie, oszukując go przepięknym strąceniem piętą piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego.

Ale kolejnego ciosu piłkarzy United nie było. Nokautujący zadali natomiast gracze Manuela Pellegriniego. Tragiczne ustawienie środka obrony, czyli Chrisa Smallina i McTominaya otworzyło drogę Markowi Noble'owi do idealnego podania na wolne pole do Marko Arnautovicia, który miał przed sobą tylko De Geę i mnóstwo czasu, by spokojnie skończyć akcję.

Po znakomitym występie przeciwko Chelsea tydzień temu, kolejny świetny mecz rozegrał Fabiański. Bramkarz reprezentacji Polski w fenomenalny sposób bronił na linii strzał głową Marouane'a Fellainiego oraz w drugiej połowie odbił piłkę po potężnym uderzeniu Scotta McTominaya zza pola karnego.

Tymczasem De Gea w siedmiu pierwszych meczach sezonu zachował tylko jedno czyste konto. W poprzednim sezonie Hiszpan nie wpuścił bramki w sześciu, co w jakimś stopniu ilustruje obniżkę w jakości gry defensywnej drużyny Jose Mourinho.

West Ham odbija się od dna po kiepskim starcie, podczas gdy United osuwa się w dół tabeli. Po siódmej kolejce "Czerwone Diabły" mogą spaść z ósmego miejsca do dolnej części tabeli.

7. kolejka Premier League:

West Ham United - Manchester United 3-1 (2-0)

1-0 Felipe Anderson (5.)

2-0 Lindelof (43., sam.)

2-1 Rashford (71.)

3-1 Arnautović (83.)

