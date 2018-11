West Ham United. Samir Nasri na testach medycznych

Angielskie media informują, że francuski pomocnik Samir Nasri przechodzi w poniedziałek testy medyczne w West Ham United. Jeżeli wypadną one pomyślnie, to 31-latek podpisze obowiązujący od 1 stycznia sześciomiesięczny kontrakt, w którym będzie zapisana również opcja przedłużenia go na kolejne sezony.

Zdjęcie Samir Nasri /Getty Images

Nasri pozostaje bez klubu od stycznia bieżącego roku, gdy za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z tureckim Antalyasporem. W trakcie pięciu miesięcy spędzonych w tureckiej Superlidze wystąpił w ośmiu spotkaniach i strzelił w nich dwa gole.

41-krotny reprezentant Francji znacznie bardziej znany jest jednak z występów właśnie na angielskich boiskach. W latach 2008-2011 występował w Arsenalu, a następnie przez sześć kolejnych sezonów bronił barw Manchesteru City. W tym właśnie zespole przez trzy lata pracował z Manuelem Pellegrinim, który obecnie jest menedżerem West Ham United. Łącznie na swoim koncie Nasri ma 215 rozegranych meczów w Premier League.

W grudniu bieżącego roku Francuzowi zakończy się kara 18-miesięcznego zawieszenia za przyjęcie nielegalnych kroplówek w trakcie pobytu w Los Angeles w 2016 roku. Piłkarz otrzymał już zgodę na wznowienie treningów, co ma umożliwić mu właściwe przygotowanie się do styczniowego powrotu na piłkarskie boiska.

Angielskie media informują, że Nasri porozumiał się z szefami "Młotów" w kwestii tygodniowych zarobków, które wynosić będą 80 tysięcy funtów.

Wojciech Malinowski