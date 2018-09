WHU - Chelsea Londyn 0-0. Fabiański zatrzymał rywala

Chelsea straciła punkty po bezbramkowym remisie na London Stadium w konfrontacji z West Hamem United. Bramkarz gospodarzy Łukasz Fabiański miał w niedzielne popołudnie ręce pełne roboty, ale mecz zakończył z czystym kontem i to w dużej części jego zasługa.

Chelsea przed szóstą kolejką Premier League była jedynym obok Liverpoolu zespołem, który mógł pochwalić się kompletem punktów we wszystkich meczach. „The Blues” robili, co mogli, by ten status zachować, ale nie udało się. Goście przeważali w tym spotkaniu wyraźnie - oddali więcej strzałów, wymienili znacznie więcej podań, częściej utrzymywali się przy piłce.

Łukasz Fabiański miał w związku z tym ręce pełne roboty i ze swojego zadania wywiązywał się bardzo dobrze już od pierwszych minut meczu. 33-latek dobrze się ustawiał, w pełni skoncentrowany był zawsze tam, gdzie być powinien.

W 66. minucie bramkarz reprezentacji Polski zatrzymał Alvara Moratę w najlepszej okazji dla rywali. Fabiański ofiarnie twarzą odbił piłkę po strzale Hiszpana. Potrzebna była interwencja lekarza, który opatrywał oko polskiemu zawodnikowi. W doliczonym czasie Fabiański świetną interwencją odbił też niebezpieczny strzał Rossa Barkleya zza pola karnego.

West Ham United znacznie rzadziej zagrażał bramce Kepy Arrizabalagi, ale jedną doskonałą okazję stworzył w końcówce. Można tylko pytać Andrija Jarmołenkę, jak to możliwe, że nie trafił? Robert Snodgrass genialnie dośrodkował w pole karne na głowę Ukraińca, który koszmarnie spudłował, strzeliwszy obok słupka.



West Ham po sześciu meczach ma cztery punkty i zajmuje czwarte miejsce od końca w tabeli Premier League. Chelsea jest trzecia z taką samą liczbą punktów, co drugi Manchester City (16).

