Wigan - Manchester City. Sergio Aguero chciał pobić kibica

Po końcowym gwizdku poniedziałkowego spotkania Pucharu Anglii, które zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem Wigan Ahtletic nad Manchesterem City (1-0) na boisko wkroczyli kibice gospodarzy. Napastnik ”The Citizens” Sergio Aguero chciał pobić jednego z nich. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego Argentyńczyk zareagował w tak ostry sposób.

W meczu 5. rundy Pucharu Anglii Manchester City zdecydowanie przeważał. Zespół Josepa Guardioli miał aż 83 procent posiadania piłki i oddał 29 strzałów, przy zaledwie czterech uderzeniach piłkarzy Wigan. Jednak to Will Griggs jako jedyny trafił do siatki i sensacja stała się faktem.

Po końcowym gwizdku na murawę wbiegli kibice Wigan. Niektórzy z nich świętowali ze swoimi bohaterami, inni postanowili uprzykrzyć życie gwiazdom ”The Citizens”. Na kilku filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych wyraźnie widać, jak napastnik gości Sergio Aguero próbuje uderzyć jednego z fanów rywali. Argentyńczyk starał się wyrwać ochroniarzom i mimo wszystko zaatakować kibica. Na szczęście bezskutecznie.

Według dziennika ”Mirror” Aguero miał tłumaczyć w szatni, że został obrażony i opluty. Sprawą prawdopodobnie zajmie się Komisja Dyscyplinarna FA.

Mimo odpadnięcia z Pucharu Anglii obecny sezon i tak może zakończyć się dla Manchesteru City potrójną koroną. W najbliższą niedzielę klub z Etihad zmierzy się w finale Carabao Cup (Puchar Ligi) z Arsenalem. Ponadto podopieczni Guardioli są już niemal pewni udziału w ćwierćfinale Ligi Mistrzów oraz zdecydowanie prowadzą w tabeli Premier League, w której o 16 punktów wyprzedzają Manchester United.



