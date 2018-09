Wolverhampton wycenił Rubena Nevesa na ponad 100 milionów funtów

Manchester City poszukuje następcy dla Fernandinho. Według "The Times" Pep Guardiola ostatnio zwrócił swoją uwagę na pomocnika Wolverhampton Wanderers Rubena Nevesa. "Wilki" wyceniły Portugalczyka. Nie jest to mała kwota.

Od dłuższego czasu "The Citizens" przymierzają się do zakupu następcy dla doświadczonego Fernandinho. Latem Guardiola uważnie śledził sytuację związaną z Jorginho, ale reprezentant Włoch wybrał ofertę Chelsea, gdzie nowym menedżerem został jego trener z Napoli Maurizio Sarri.

Jak informuje "The Times", obecnie numerem jeden na liście hiszpańskiego menedżera Manchesteru City znajduje się Ruben Neves z Wolverhampton Wanderers. Podstawowy gracz beniaminka Premier League oraz reprezentant Portugalii został wyceniony przez swój klub. Chcąc wykupić pomocnika z klubu z Molineux, chętni będą musieli wyłożyć na stół aż 110 milionów funtów.

Na razie nic nie wskazuje na to, by Guardiola miał złożyć ofertę, szczególnie, że sam Ruben Neves jest bardzo szczęśliwy w zespole "Wilków". Nie ma się co dziwić, bo w składzie Wanderers znajduje się jeszcze siedmiu jego rodaków. Menedżerem również jest Portugalczyk - Nuno Espirito Santo.

