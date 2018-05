Yaya Toure chce zostać w Anglii

To już pewne od dłuższego czasu. Yaya Toure opuści Manchester City, ale nie chce opuszczać Anglii. – Na ten moment nie interesuje mnie gra w egzotycznych miejscach – powiedział zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Dwa ostatnie lata w Manchesterze City Yaya Toure miał niemal stracone. Piłkarz, który był swego czasu kluczową postacią drużyny, mocno spuścił z tonu. Pep Guardiola już kilka miesięcy temu otwarcie przyznał, że dla pomocnika nie ma miejsca, a jeśli da mu szansę, to będą to sporadyczne występy w mniej ważnych meczach.

Czas 34-latka w drużynie się więc skończył. Co teraz? Jego kontrakt wygasa 30 czerwca i na pewno odejdzie.

- Chcę pograć w piłkę jeszcze ze 3-4 lata, ale następny sezon też wolałbym spędził w Anglii. Nie zamierzam opuszczać Wysp Brytyjskich. Wyjazd do Chin czy Abu Zabi to według mnie wyłącznie sposób na zarobienie większych pieniędzy. Nie czas na to teraz. Najwcześniej za rok – powiedział piłkarz.

Toure nie ukrywa, że ma kilka ofert. – Jest zainteresowanie innych klubów. Na razie nic nie mogę zdradzić. W czerwcu porozmawiamy – dodał.

Manchester City zapewnił sobie tytuł już kilka tygodni temu. Jeśli w ostatniej kolejce wygra, skończy sezon z dorobkiem stu punktów.



