Yaya Toure ostro o Guardioli: Jego zachowania to komedia

Yaya Toure udzielił tak głośnego wywiadu tygodnikowi "France Football", że cytować go można bez końca. Iworyjczyk zdążył rzucić podejrzenia, że Pep Guardiola jest rasistą, w rozmowie z francuską gazetą stwierdził również, że Zinedine Zidane jest dużo lepszym trenerem od menedżera Manchesteru City. - Gdy drapie się po głowie i myśli, to śmiać mi się chce - mówi Toure.

Guardiola i Toure pierwszą wspólną pracę podjęli w 2008 r. Pierwszy rok Guardioli w roli szkoleniowca Barcelony był wybitny, bo Katalończycy zdobyli wtedy potrójną koronę. Sporą częścią tych sukcesów był właśnie Yaya Toure.

Z czasem relacje obu panów zaczęły się pogarszać. W 2010 r. Guardiola wyraźnie wyznał, że Yaya Toure jest w Barcelonie niepotrzebny i piłkarz został oddany bez żalu do Manchesteru City. Iworyjczyk budował swoją legendę w północno-zachodniej Anglii, a w 2016 r. Guardiola trafił na Etihad. Yaya Toure z automatu tracił swoją wartość w Manchesterze City. W ostatnim sezonie zagrał tylko 17 razy.

Piłkarz opuścił klub i postanowił szczerze opowiedzieć, co myśli o swoim byłym szefie. - Guardiola chciał odnosić sukcesy tylko ze swoimi zawodnikami. Pozostałych odrzucał. Chciałbym być tym, który rozbije legendę Guardioli. Przecież on nie wymyślił Barcelony, tylko mądrze wykorzystał tajniki Cruyffa. Później próbował robić to w Bayernie i Manchesterze City, a to kompletnie nie wypaliłoby w takim Crystal Palace. Dlatego dla mnie Zinedine Zidane jest większym trenerem. Ma mniej wymagań, a okazuje większy szacunek piłkarzom. Pep chce, by wszyscy uważali go za geniusza, a za tym wszystkim kryje się komedia. Śmiać mi się chcę, gdy widzę jak w trakcie meczu drapie się po głowie i coś "wymyśla" - powiedział Toure w rozmowie z "France Football".



W barwach City Toure wywalczył trzy mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii oraz dwa Puchary Ligi, obecnie jest wolnym zawodnikiem.

