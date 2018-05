Yaya Toure po sezonie opuści Manchester City

Menedżer Manchesteru City Pep Guardiola potwierdził, że Yaya Toure opuści klub po zakończeniu sezonu. Iworyjczyk występował na Etihad Stadium od sezonu 2010/11. Podczas ośmioletniej przygody z ekipą The Citizens zdobył trzy mistrzostwa Anglii.

Do trzech tytułów mistrzowskich Yaya Toure zdążył dołożyć trzy Puchary Ligi Angielskiej i jeden Puchar Anglii. "Dorobek Yayi raz na zawsze wpisał się w historię naszego klubu. Zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych piłkarzy w historii City" - można przeczytać na oficjalnej stronie mistrzów Anglii.

- Gdy Yaya trafił do Manchesteru, to zaczął piękną podróż z tym klubem. To, w jakim miejscu się teraz znajdujemy, zawdzięczamy jego ciężkiej pracy - zachwalał swojego piłkarza Guardiola na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Huddersfield.

Toure nigdy nie spudłował z jedenastu metrów w Premier League. Wykorzystał jedenaście rzutów karnych, które wykonywał w barwach City. Grając w Manchesterze City, wygrał ponad 150 spotkań. Tylko Vincent Kompany, Joe Hart i David Silva mogą pochwalić się takim osiągnięciem.

W Premier League rozegrał 229 meczów, strzelił 59 goli i zaliczył 32 asysty. Skompletował 188 przechwytów i wykreował kolegom aż 281 szans na zdobycie bramki. Liczby bardzo dobre jak na piłkarza, który najczęściej grał jako defensywny pomocnik. Środowy mecz z Brighton będzie jego ostatnim w drużynie City.

W niedzielę City czeka mecz z Huddersfield Town. The Citizens zapewnili już sobie mistrzostwo Anglii.



