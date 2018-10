Zidane stawia warunki Manchesterowi United, ale dołączy po sezonie?

Brytyjskie media twierdzą, że Zinedine Zidane prowadził rozmowy z przedstawicielami Manchesteru United, ale nadal nie usłyszał odpowiedzi na najważniejsze pytanie dotyczące transferów. Francuz chce mieć w tej kwestii zdecydowanie większy wpływ niż w Realu Madryt. Tymczasem jego agent twierdzi, że "Zizou" nie wróci do pracy przynajmniej do czerwca.

Jose Mourinho może spać spokojnie? Choć Portugalczyk znajduje się na cenzurowanym z powodu słabych wyników, problemów z piłkarzami i kłótni z członkami zarządu, to prawdopodobnie będzie pracował na Old Trafford do końca sezonu.



Oczywiście wszystko może się zmienić, jeśli prowadzony przez niego zespół przegra kilka spotkań z rzędu, ale wątpliwe, by jego następcą został Zinedine Zidane. Powód? Jeśli wierzyć słowom jego agenta Francuz chce sobie zrobić roczną przerwę od futbolu.

- Był emocjonalnie wypluty. Uznał, że chce odpoczywać przez rok i nie zamierza zmienić zdania. Poza tym nie wydaje mi się, że chciałby pracować w Anglii. Ten styl mu nie leży. Rozmawiałem z nim i wiem, że naprawdę ten kierunek nie jest dla niego zbyt atrakcyjny - powiedział Alain Migliaccio.

Tymczasem według dzienników "Independent" i "Manchester Evening News" Zidane jest już po pierwszych rozmowach z dyrektorem generalnym Manchesteru United Edem Woodwardem. Ponoć Francuz przedstawił mu swoje warunki. Najważniejszy dotyczy transferów - były szkoleniowiec Realu Madryt chce mieć zdecydowanie większy wpływ na transakcje dokonywane przez klub. Tym samym nie chce, by powtórzyła się sytuacja, w jakiej latem znalazł się Mourinho, który nie otrzymał należytego wsparcia, a Woodward i spółka nie sprowadzili mu nowego środkowego obrońcy.

