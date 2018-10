Zidane w Manchesterze? Dugarry: Nie wierzę w to

Były mistrz świata z reprezentacją Francji Christophe Dugarry nie ma wątpliwości, że Zinedine Zidane nie obejmie Manchesteru United. Mimo medialnej nagonki na Jose Mourinho rodzina Glazerów zachowuje spokój.

Rola bycia kibicem Manchesteru United nie należy ostatnio do najłatwiejszych. Fani pamiętający czasy dominacji pod wodzą sira Aleksa Fergusona wzdychają do wspomnień. „Czerwone Diabły” odpadły z Carabao Cup po porażce z Derby County, słabo spisują się w Premier League, zajmując 10. miejsce, a w Lidze Mistrzów bezbramkowo zremisowali z Valencią.

Nie może dziwić medialna nagonka na Jose Mourinho i choć amerykańscy właściciele podkreślają wiarę w menedżera, to padają nazwiska potencjalnego następcy Portugalczyka. Wiele pisało się o kandydaturze Zinedine’a Zidane’a.

Taki wybór ocenił były kolega z boiska „Zizou”, Christophe Dugarry. - Na sto procent on nie pójdzie do Manchesteru. Mogę to wielokrotnie powtórzyć. Zidane nie obejmie United - przyznał były napastnik, jeden z najbliższych znajomych Zizou.

Media informowały, że francuski trener miał już przygotować listę potencjalnych transferów, gdyby trafił na Old Trafford. - Jeśli Zidane rzeczywiście kontaktował się z Mourinho, zjem nie jednego, a dwa szczury. Zresztą to niemożliwe, ponieważ ich relacje nigdy nie układały się zbyt dobrze. Niby dlaczego miałby z nim rozmawiać, skoro jest na zasłużonych wakacjach - powiedział mistrz świata z reprezentacją „Trójkolorowych”.

Manchester United podejmie w najbliższą sobotę na Old Trafford zespół Newcastle United.