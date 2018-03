Zlatan Ibrahimović jeszcze w tym tygodniu przejdzie do MLS?

Brytyjskie media, w tym zazwyczaj unikająca spekulacji i plotek stacja BBC, poinformowały w czwartek o rychłym odejściu Zlatana Ibrahimovicia z Manchesteru United. Oczekuje się, że swoja bogatą karierę szwedzki napastnik kontynuował będzie w lidze Major League Soccer (MLS).

Informacja nie została jeszcze co prawda potwierdzona przez klub z Old Trafford, ale brytyjscy dziennikarze podają, że menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho zgodził się na przedwczesne rozwiązanie kontraktu z piłkarzem, który obowiązuje do 30 czerwca 2018 roku.

36-letni Ibrahimović występuje w Manchesterze United od lipca 2016 roku, gdy na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Paris Saint-Germain. W obecnym zespole Szwed rozegrał łącznie 53 mecze w rozgrywkach ligowych i pucharowych, a bramkarzy rywali pokonywał 29-krotnie. Ibrahimović nie wrócił jednak do pełni formy po odniesionej w marcu ubiegłego roku kontuzji więzadła krzyżowego i w bieżącym roku nie wystąpił w oficjalnym spotkaniu "Czerwonych Diabłów".

W przeszłości brytyjskie i amerykańskie media pisały o zainteresowaniu pozyskaniem piłkarza przez Los Angeles Galaxy. Właśnie ten klub również obecnie wymienia się w roli faworyta do pozyskania Szweda, a transfer może zostać sfinalizowany już w ciągu najbliższych dni.

Kluby ligi MLS są obecnie w trakcie pierwszego w tym roku okna transferowego, które obowiązywać będzie do 1 maja. W rozpoczętym na początku marca nowym sezonie Galaxy wygrali jak na razie jedno spotkanie i zanotowali także jedną porażkę.

