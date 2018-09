Zola: Eden Hazard nie pokazał jeszcze całego potencjału

Chelsea wygrała na Anfield z Liverpoolem 2-1 i awansowała do 4. rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Bohaterem "The Blues" został Eden Hazard, który strzelił zwycięskiego gola w ostatnich minutach spotkania. - Wydaję mi się, że Eden wciąż nie pokazał tego, co naprawdę potrafi - stwierdził po meczu Gianfranco Zola, asystent menedżera Chelsea Maurizia Sarriego.

Reprezentant Belgii na murawie pojawił się w 56. minucie. Liverpool trzy minuty później objął prowadzenie, ale nie potrafił "zabić" spotkania drugim trafieniem. Piłkarze Chelsea obudzili się dopiero w końcówce, oczywiście za sprawą Hazarda. Rozgrywający Chelsea na pełnej szybkości minął Naby'ego Keitę i Alberto Moreno, następnie silnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

- Nie mam wątpliwości, że to był fantastyczny gol. Nie tylko uroda mnie urzekła, ale też moment spotkania. Śmiało mogę powiedzieć, że Hazard jest najlepszym piłkarzem Premier League, jednym z lepszych w Europie i świecie. Uważam, że on i tak nie wykorzystał do końca swojego potencjału - mówił w rozmowie z telewizją Sky Sports Gianfranco Zola, asystent Maurizia Sarriego.

Londyńczycy zapewnili sobie przewagę psychologiczną przed rewanżem. Tym razem to Liverpool wybierze się na Stamford Bridge, sobotni rewanż z Chelsea będzie hitem 7. kolejki Premier League.

O tym meczu zadecydowały szczegóły. Liverpool był naprawdę bliski zwycięstwa. Będę sprawiedliwy, jeśli powiem, że maja cudowny zespół, spodziewam się w sobotę zupełnie innej taktyki i nastawienia. Z ich strony, ale z naszej również. Chcę tylko, by powtórzył się wynik z Anfield – dodał Zola.

