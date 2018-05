Zszokowany Arsene Wenger podejmie pracę w PSG?

To może być najbardziej zaskakująca decyzja dotycząca przyszłości Arsene'a Wengera. Francuz jeszcze nie rozmawiał z przedstawicielami Paris St. Germain, ale nie wykluczył, że podejmie pracę w klubie z Parc des Princes. Jednak 68-letni szkoleniowiec zasiadałby w gabinetach PSG, gdyż zaledwie kilka dni temu pierwszym trenerem został Thomas Tuchel.

W rozmowie z dziennikiem "The Guardian" Wenger przyznał, że nadal nie wie, gdzie będzie pracował w przyszłym sezonie. Do tej pory Francuz twierdził, że nadal chce być szkoleniowcem, ale coraz więcej wskazuje na to, że zmienił zdanie. Człowiek, który jest żywą legendą Arsenalu i po 22 latach opuści północny Londyn rozważyłby pracę w Paris St. Germain.

- Nadal nie opróżniłem mojego biurka i w pewnym sensie wciąż jestem w stanie szoku – wyznał Wenger.

- Ostatnio z nimi (PSG - przyp. red.) nie rozmawiałem, mówię to szczerze. Jednak zawsze byłem blisko ludzi, którzy zarządzają PSG. Doradzałem im, by kupili klub, bo można tam dokonać wielkich rzeczy, a miasto jest zakochane w futbolu. Spisali się dobrze. PSG wygrało cztery najważniejsze trofea we Francji, ale ludzie mają ich względem zbyt duże wymagania. Nie można budować klubu z myślą, że brak triumfu w Lidze Mistrzów oznacza porażkę – powiedział.

Na ten moment pewne jest tylko jedno – gdyby Wenger zdecydował się na pracę w PSG, to na pewno nie zostałby pierwszym trenerem. Zaledwie kilka dni temu prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi zatrudnił na tym stanowisku Thomasa Tuchela. Niemiec podpisał dwuletni kontrakt.

- Daję sobie czas do 14 czerwca. Wtedy podejmę decyzję. Pytanie, czy nadal chcę być trenerem i siedzieć na ławce bądź pełnić inną funkcję? Na pewno dalej będę pracował. Jednak zastanawiam się, czy nadal chcę przeżywać katusze w roli trenera? Chcę bronić mojej wizji futbolu, to również pewne. Dziś, spontanicznie, mogę powiedzieć, że nadal chcę być trenerem, ale tak naprawdę nie jestem do tego do końca przekonany – podkreślił.

Zakończony sezon 2017/2018 był najgorszym dla Arsenalu, odkąd zespół został przejęty przez Wengera. "Kanonierzy" zakończyli rozgrywki na 6. miejscu i nie zdołali zakwalifikować się do Ligi Mistrzów.

