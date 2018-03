Zwyciężył zdrowy rozsądek. Michael Carrick po sezonie kończy karierę

Konferencja prasowa przed meczem Manchesteru United z Sewillą nie była zwykłym spotkaniem medialnym. Michael Carrick postanowił ogłosić, że po sezonie zakończy karierę. Powodem emerytury są problemy z sercem Anglika.

Zdjęcie Michael Carrick /PA Sport

- Tak, to już jest ten czas. Nawet jeśli nie chcę kończyć przygody z piłką, to moje ciało mówi, że pora przestać. Muszę to zaakceptować - powiedział Michael Carrick na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Reklama

Manchester United zmierzy się we wtorkowy wieczór z Sewillą. Stawką spotkania będzie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W stolicy Andaluzji „Czerwone Diabły” zremisowały z Sewillą 0-0.

O tym, że Carrick prędzej, czy później zawiesi buty na kołku mówi się od dawna. Angielski pomocnik pod koniec listopada ubiegłego roku przeszedł operację serca. Carrick miał problemy z nieregularnym rytmem bicia serca, a lekarze przeprowadzili tzw. ablację. Kłopoty zdrowotne Anglika jednak w pełni nie ustąpiły. Anglikowi mogła napędzić strachu tragedia Davide Astoriego. Kapitan Fiorentiny zmarł przez bradyarytmię.

Wiele wskazuje na to, że 36-latek dołączy do sztabu szkoleniowego Jose Mourinho. – Wiele szczegółów zostało już dogadanych. Cały czas o tym rozmawiamy. Jest szansa, że dołączę do sztabu Manchesteru United - dodał Carrick.

Michael Carrick trafił do Manchester United w 2006 r. z Tottenhamu. W barwach „Czerwonych Diabłow” zdobył m.in. pięć tytułów mistrza Anglii, Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Klubowe Mistrzostw Świata.