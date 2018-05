Fekir wyląduje na Anfield, ale Salah wcale nie odejdzie? Wideo

Nowości prasowe. Spieszymy z Eurosportowym Przeglądem Prasy. Hiszpanie są przekonani, że Liverpool sprowadzi Nabila Fekira z Olympique Lyon. Jednocześnie nie oznacza to, że z ekipą "The Reds" pożegna się Mohamed Salah. "AS" twierdzi, że Real ma go na wyciągnięcie ręki.