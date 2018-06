Harry Kane zostanie w Tottenhamie. Wideo

Harry Kane przedłużył kontrakt z Tottenhamem. Najlepszy napastnik piątego zespołu Premier League pozostanie w klubie do 2024 roku. Tym samym bardzo mało prawdopodobne jest, by Anglik trafił do Realu Madryt w najbliższej przyszłości.