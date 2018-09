Manchester United. Sir Alex Ferguson wrócił do domu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na ustach uśmiech, w uszach owacja, przed oczami cały zakochany w tobie stadion. Oto typowa sobota z życia Sir Aleksa Fergusona. Legendarny menedżer Manchesteru United doszedł do siebie po bardzo poważnym, majowym wylewie krwi do mózgu i powrócił na trybuny Old Trafford w meczu z Wolverhampton Wanderers. Ku uciesze wszystkich związanych z klubem i piłką nożną.