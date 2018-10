Unai Emery (Arsenal) po meczu ze Sportingiem w Lidze Europy. Wideo

- W pierwszej połowie nie graliśmy najlepiej, nie mieliśmy wielu okazji do strzelenia gola. Mecz był wyrównany. Natomiast po przerwie powoli osiągaliśmy przewagę i przejęliśmy inicjatywę. To dla nas ważne, bo chcemy zakończyć te rozgrywki na pierwszym miejscu w grupie, podobnie jak nasi rywale ze Sportingu. Dlatego wygrana z nimi szczególnie nas cieszy. Nie chcemy, aby ta ostatnia seria zwycięstw szybko się zakończyła. W każdym spotkaniu moi gracze mogą pokazać, na co ich stać. To ważne, aby wszyscy byli w rytmie meczowym, bo chcielibyśmy daleko zajść w Lidze Europy – powiedział po wyjazdowym meczu ze Sportingiem Lizbona trener Arsenalu Unai Emery. „Kanonierzy” odnieśli 11. zwycięstwo z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.