Trener Leicester Claude Puel o katastrofie helikoptera. Wideo

- Po meczu z West Hamem (gdy doszło do katastrofy śmigłowca z właścicielem Leicester na pokładzie) byliśmy razem ze sztabem. Długo nie mogliśmy dojść do siebie, nikt nic nie mówił. To była przejmująca cisza. Zobaczyłem też Kaspera Schmeichela, który chyba jako jedyny tak długo został po meczu. Dla wszystkich to były bardzo trudne chwile. Trudno opisać je słowami. Naprawdę bardzo, bardzo przykre – mówił Claude Puel, francuski trener Leicester City, na pierwszej konferencji prasowej po sobotniej katastrofie. - Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, właśnie ze względu na Kaspera, którego bardzo uderzyła ta sytuacja. Zresztą, jak wszystkich naszych piłkarzy. Bo przecież wiele doświadczyli z szefem. Są zdruzgotani. Cały zespół był przepełniony smutkiem i zdenerwowany po tym, co się stało. To trudny moment – dodał Puel.