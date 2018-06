Alisson Becker woli Real Madryt niż Liverpool

W tym momencie 25-letni zawodnik jest z reprezentacją na mistrzostwach świata w Rosji. O Alissona Beckera walczą najlepsze klubu Europy. Bramkarz AS Roma podczas najbliższego okienka transferowego zapewne opuści Włochy. Najbliżej jego sprowadzenia jest Real Madryt. Sam zawodnik chciałby występować właśnie tam.

Alisson w 2016 roku przeszedł do klubu z Rzymu z Internacionalu Porto Alegre. Na początku walczył o miejsce w składzie z Wojciechem Szczęsnym. Sam Polak przyznawał, że dziwi się, dlaczego to Brazylijczyk nie jest pierwszym bramkarzem.

Podczas poprzedniego okresu transferowego reprezentant "Biało-Czerwonych" przeszedł do Juventusu, a Alisson zaczął dominację między słupkami. Przez cały sezon prezentował się znakomicie.

Przed dwoma laty szefowie AS Roma zapłacili za niego osiem milionów euro. Teraz zawodnika wycenia się na co najmniej 70 milionów.

Jak podała "Marca", prezes Realu Florentino Perez jest gotowy zapłacić za reprezentanta Brazylii 50 milionów euro. Tymczasem Włosi chcą za zawodnika ok. 60 milionów. Wydaje się, że oba kluby będą w stanie się porozumieć.

Alissona chcieliby także pozyskać działacze Liverpoolu, ale sam zainteresowany powiedział, że chce trafić do Madrytu.

Brazylijczyk prawdopodobnie zastąpił Keylora Navasa. Kostarykańczyk może odejść właśnie do... Liverpoolu. Real myśli o transakcji, w której celem będzie sprowadzenie Mohameda Salaha. Oprócz bramkarz do Anglii miałoby także powędrować ok. 150 milionów euro.

