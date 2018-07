Alvaro Odriozola coraz bliżej Realu Madryt

Kibice Realu Sociedad chyba muszą się pogodzić z odejściem jednego ze swoich najbardziej utalentowanych graczy. „AS” informuje, że działacze dopinają ostatnie szczegóły transferu Alvaro Odriozoli do Realu Madryt.

22-letni Odriozola to jeden z największych talentów w Hiszpanii. Julen Lopetegui powołał go na mundial w Rosji, a następnie opuścił kadrę tuż przed startem imprezy, gdy na jaw wyszły jego negocjacje z ekipą „Królewskich”. Wszystko wskazuje na to, że teraz obaj panowie spotkają się w Realu Madryt, wszak Lopetegui został tam następcą Zinedine’a Zidane’a.

„AS” informuje, że w sprawie przenosin Odriozoli do Madrytu dopinane są ostatnie szczegóły. Według hiszpańskiego dziennika, Real Sociedad zarobi na tym transferze około 40 milionów euro.

- To klasowy zawodnik, który był na mistrzostwach świata. Oczywiście, że chciałbym go zatrzymać u siebie w drużynie, ale jestem realistą. Utalentowani piłkarze odchodzą do lepszych klubów - mówił we wtorek nowy szkoleniowiec Realu Sociedad Asier Garitano.

Jeśli dojdzie do transferu, Odriozola w klubie z Santiago Bernabeu o miejsce w składzie będzie musiał rywalizować z kolegą z reprezentacji Danim Carvajalem.