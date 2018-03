Andres Iniesta feruje wyroki w sprawie Neymara

Kapitan Barcelony Andres Iniesta jest przekonany, że do niedawna jego kolega klubowy, a obecnie gwiazdor Paris Saint-Germain Neymar prędzej trafi do Realu Madryt niż wróci na Camp Nou. Trzeba przyznać, że to dość odważne stwierdzenie pomocnika "Dumy Katalonii".

Zdjęcie Andres Iniesta i Neymar /EFE

Latem ubiegłego roku reprezentant Brazylii opuścił kataloński klub i za rekordowe 222 mln euro przeniósł się na Parc des Princes. Neymar ma być jednak niezadowolony z pobytu w PSG, gdyż wygrana rywalizacja w Ligue 1, to za mało. Najwięcej pisze się o jego transferze do obrońców tytułu Ligi Mistrzów.

- To bardzo trudne dla zawodnika, by wrócić do byłego klubu. Byłbym mocno zaskoczony, gdyby Neymar wrócił tutaj, niż przeszedł do Realu Madryt. Musimy jednak poczekać, co przyniesie przyszłość - przyznał 33-letni pomocnik "Blaugrany".

- Szczerze, to nie zajmuje się jego przyszłością. Nie jest to mój interes. Bez obrazy, ale skupiam się na grze i sobie - dodał doświadczony piłkarz.

- Ktokolwiek go sprowadzi, będzie miał w składzie jednego z najlepszych graczy świata, ale nasza drużyna jest fantastyczna, bo mamy piłkarzy lepszych niż inni - ocenił Iniesta.

Wiele informacji pojawia się też w kontekście Hiszpana, który może zakończyć karierę lub przenieść się do Chin. Sam zainteresowany nie skomentował tego tematu.