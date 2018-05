Andres Iniesta: Kilka razy chciał mnie Real

Legenda Barcelony - tak śmiało można określić Andresa Iniestę. Doświadczony zawodnik, który przez 22 lata nieprzerwanie był w zespołach „Dumy Katalonii”, podpisał niedawno kontrakt z Vissel Kobe. Reprezentant Hiszpanii zdradził, że kilka razy wykupić go z Barcelony próbował… Real Madryt.

W rozgrywkach LaLiga Iniesta barw Barcelony bronił 442 razy. Z klubem z Katalonii zdobył wszystko, co było do zdobycia. Ostatnio przyznał jednak, że nie jest już w stanie dawać tyle jakości drużynie, ile by chciał i postanowił pierwszy raz w zawodowej karierze zmienić klub. Wybrał japoński kierunek i podpisał umowę z Vissel Kobe. Okazuje się, że odwieczny rywal „Blaugrany”, Real Madryt, interesował się w przeszłości pozyskaniem rozgrywającego.

- Wiem, że kilka razy przedstawiciele „Królewskich” krążyli wokół mnie. Bez względu na to, czy w ogóle byłbym zainteresowany przenosinami, nigdy nie wpłynęło oficjalne zapytanie z ich strony - powiedział Iniesta w rozmowie z „El Horminguero”.

- Od momentu kiedy pojawiłem się pierwszy raz w „La Masii”, myślałem tylko o zwycięstwach z Barceloną. Początki nie były łatwe, ale wolałem rozegrać choćby 10 minut dla „Barcy”, niż dla innego klubu - dodał.

Iniesta znalazł się w kadrze Hiszpanii na zbliżające się mistrzostwa świata w Rosji. Będzie to dla niego czwarty mundial w karierze.