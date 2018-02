Andres Iniesta walczy z Philippe Coutinho o pozycję w Barcelonie

- Andres Iniesta jest niezadowolony z roli jaką odgrywa w Barcelonie - donosi tygodnik ”Don Balon”. Według gazety kapitan Barcelony wyszedł w pierwszym składzie w sobotnim meczu z Eibar kosztem Philippe Coutinho, choć to Brazylijczyk miał grać w spotkaniach ligowych.

Zamieszanie w ekipie z Camp Nou zapanowało po tym, jak chińskie kluby zaczęły kusić na transfer kapitana zespołu, Iniestę. 34-letni pomocnik gra coraz mniej w zespole, co mocno go irytuje. Propozycja Chińczyków była bardzo korzystna finansowo i Iniesta zaczął ją rozważać. Jego reakcja zaniepokoiła władze „Barcy”.

W związku z tym w Barcelonie postanowiono, że to on zagra z Eibar (mecz zakończył się zwycięstwem Blaugrany 2-0, gole strzelali Luis Suarez i Jordi Alba), kosztem Coutinho. W ten sposób władze katalońskiego klubu oraz jego trener chcieli pokazać Inieście, że będzie mógł liczyć na regularną grę w tym sezonie i to Coutinho musi czekać na swoją szansę.

Rzeczywiście po transferze Brazylijczyka mówiło się, że będzie w Barcelonie następcą Iniesty. Część kibiców nie rozumie, jak piłkarz ściągnięty do drużyny za rekordową kwotę 160 milionów euro może być w zespole tylko rezerwowym. Niewykluczone, że Coutinho jest sfrustrowany całą sytuacją. Reprezentant ”Canarinhos” może być zły, bo nie zagra również we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea – tym razem nie wystąpi z powodów proceduralnych. W tym sezonie grał w Champions League w barwach Liverpoolu i „Dumę Katalonii” będzie mógł reprezentować dopiero w kolejnych rozgrywkach.

”Don Balon” donosi, że jeśli Iniesta nie będzie miał pewnego miejsca w wyjściowym składzie, latem będzie chciał odejść do Chin. Wygląda więc na to, że trener zespołu Ernesto Valverde nie da rady utrzymać obu gwiazd w kadrze.

