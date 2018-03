Antoine Griezmann od lipca w Barcelonie?

Kataloński ”Sport” twierdzi, że transfer Antoine’a Griezmanna do FC Barcelona jest już przesądzony. Zawodnik już jakiś czas temu miał uzgodnić warunki kontraktu indywidualnego. ”Duma Katalonii” jest gotowa zapłacić Atletico Madryt ponad 100 milionów euro.

O transferze Griezmanna do Barcelony mówi się od kilkunastu miesięcy. Ponoć ”Blaugrana” chciała pozyskać zawodnika latem ubiegłego roku, ale piłkarz uznał, że nie będzie osłabiał Atletico i poczeka z przenosinami do stolicy Katalonii. Jednak teraz, gdy uprawniony do gry jest już Diego Costa piłkarz podjął decyzję o transferze na Camp Nou.

”Sport” informuje, że Griezmann zgodził się na niższe zarobki niż w Atletico, ale będzie miał duże bonusy za gole, asysty oraz zdobyte trofea. Natomiast Barcelona zapłaci ”Rojiblancos” więcej niż 100 milionów euro „by zachować dobre relacje z madrytczykami.” Od lipca klauzula odstępnego w kontrakcie Francuza będzie wynosiła 100 milionów i teoretycznie ”Barca” mogłaby wykupić piłkarza za wspomnianą kwotę.

Prawdopodobnie Griezmann będzie jedynym transferem Barcelony w letnim oknie. W styczniu klub pozyskał potencjalnego następcę Andresa Iniesty sprowadzając Philippe’a Coutinho, a każda inna pozycja jest mocno obsadzona.

W obecnym sezonie Griezmann rozegrał 38 spotkań, w których strzelił 23 gole i zanotował 13 asyst.



