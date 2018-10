Arturo Vidal: Będę walczyć o więcej minut

Arturo Vidal przekonuje, że jego stosunki z trenerem FC Barcelona Ernesto Valverde nie są popsute. Chilijczyk zaprzeczył, że krytykował w mediach społecznościowych szkoleniowca i zapowiedział, że będzie walczył o więcej minut na boisku.

Vidal to krewki zawodnik, który do podstawowego składu Barcelony się nie przebił. Niedawno w mediach społecznościowych chilijskiego gwiazdora pojawił się wpis, który rodził pytania o to, czy przypadkiem nie ma między nim a trenerem jakiegoś konfliktu. Vidal pisał o "Judaszach", po czym usunął post.

- Jeżeli mam problem z trenerem albo kimkolwiek, to zwracam się do tej osoby bezpośrednio, a nie poprzez media społecznościowe. W moim wpisie nie chodziło o piłkę, to był osobisty żart i dlatego go usunąłem, żeby nie było spekulacji. Jeśli mam problem, to mówię wszystko twarzą w twarz - zastrzegł.

31-letni Chilijczyk przeszedł do Barcelony z Bayernu Monachium przed tym sezonem. W drużyna mistrza Niemiec Vidal rozegrał 79 ligowych meczów, a we wcześniejszych latach kariery w Juventusie i Bayerze Leverkusen odpowiednio 127 i 117 spotkań.

W Barcelonie na osiem kolejek Primera Division nowy nabytek Barcy wystąpił w sześciu, w tym tylko dwukrotnie od pierwszej minuty, ale prawdopodobnie nigdy przedtem nie miał tak mocnej konkurencji do gry w podstawowym składzie.

- Jeśli jakikolwiek piłkarz nie gra regularnie, to nigdy nie będzie zadowolony - stwierdził Vidal. - Szczególnie się to tyczy mnie, bo przez całą karierę walczyłem, żeby występować w najlepszych klubach. Przywykłem do podstawowego składu zwycięskich drużyny i moim celem jest to samo w Barcelonie - podkreślił.

- Będę walczył, żeby otrzymywać więcej szans w ważnych meczach. Czuję się dobrze fizycznie, muszę poradzić sobie z tą sytuacją i ją poprawić - zapowiedział Arturo Vidal.

