Atletico Madryt chce Anthony’ego Martiala

Przyszłość Anthony’ego Martiala w Manchesterze United stoi pod znakiem zapytania. Zawodnik będzie miał problemy z grą w podstawowym składzie ”Czerwonych Diablów” i menedżer Jose Mourinho jest skłonny go sprzedać za odpowiednie pieniądze. Według radia RMC Sport pozyskaniem napastnika zainteresowane jest Atletico Madryt.

Zdjęcie Anthony Martial /Getty Images

W obecnym sezonie Martial wystąpił w 40 meczach Manchesteru United, ale nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w pierwszej jedenastce. Wątpliwe, by w przyszłych rozgrywkach coś się zmieniło – nie dość, że zimą do klubu dołączył Alexis Sanchez, to na dodatek nic nie wskazuje na to, by latem zespół opuścił którykolwiek z ofensywnych zawodników.

Reklama

Menedżer Jose Mourinho jest skłonny zgodzić się na sprzedaż Martiala, ale zainteresowany klub musi liczyć się z wydatkiem rzędu 65-70 milionów euro. Chętnych oczywiście nie brakuje, bo choć piłkarz ma za sobą dość przeciętny sezon, to ma jedynie 22 lata i powinien się rozwijać, jeśli będzie częściej pojawiał się na murawie.

Według doniesień francuskiego radia RMC Sport poważnie zainteresowane jego pozyskaniem jest Atletico Madryt. ”Rojiblancos” nie będą mieli problemów z zapłaceniem wspomnianej kwoty, albowiem latem z klubu odejdzie Antoine Griezmann. Rodak Martiala zmieni pracodawcę za minimum 100 milionów euro, a jego kolejnym przystankiem w karierze będzie prawdopodobnie Barcelona.

Oprócz Atletico Martial znalazł się na celowniku Juventusu i Paris Saint-Germain. Każdy z wymienionych klubów może sobie pozwolić na zakup francuskiego napastnika.

W obecnym sezonie Martial rozegrał 40 spotkań, w których strzelił 11 goli i zaliczył 10 asyst.

po

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękne trafienie Rybusa osłodą wysokiej porażki z Atletico w LE. Wideo Eurosport