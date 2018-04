Atletico Madryt - Deportivo La Coruna 1-0 w meczu 30. kolejki Primera Division

Piłkarze Atletico Madryt wygrali u siebie z Deportivo La Coruna 1-0 (1-0) w meczu 30. kolejki Primera Division. Jedyny gol w tym spotkaniu padł po kontrowersyjnym rzucie karnym, który wykorzystał Kevin Gameiro.

Sytuacja w La Liga jest klarowna. Po mistrzowski tytuł pędzi Barcelona, a o pozostałe dwa miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów walczą trzy zespoły: Atletico Madryt, Real Madryt i Valencia. Dwa ostatnie wymienione zespoły zgodnie wygrały swoje mecze w 30. kolejce i zbliżyły się do podopiecznych Diego Simeone, którzy w świąteczną niedzielę podejmowali broniące się przed spadkiem Deportivo La Coruna.



"Rojiblancos" musieli sobie radzić w tym spotkaniu bez swojego najlepszego strzelca Antoine'a Griezmanna. Francuz musiał pauzować za nadmiar żółtych kartek. Nawet bez niego zdecydowanym faworytem starcia na Estadio Wanda Metropolitano było Atletico.



Goście nie przyjechali jednak do stolicy Hiszpanii tylko się bronić. Piłkarze Deportivo potrzebują punktów, bo coraz bardziej zagląda im w oczy widmo spadku. W 20. minucie doskonałą okazję miał Lucas Perez, ale przegrał pojedynek z Janem Oblakiem. W odpowiedzi z 17 metrów przymierzył Angel Correa. Ruben Martinez spisał się jednak bez zarzutu. Aktywny Lucas Perez znów miał szansę w 24. minucie. Jego strzał z ostrego kąta okazał się niecelny.



W 33. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Gabi posłał piłkę w pole karne z wolnego. Saul walczył o pozycję z Luisinho. Pomocnik Atletico padł w polu karnym, a sędzia Daniel Trujillo Suarez wskazał na "wapno". Protesty zawodników Deportivo nic nie dały. Rzut karny pewnie wykorzystał Kevin Gameiro.



Kilka minut później goście mogli doprowadzić do wyrównania. Oblak źle obliczył lot piłki po dośrodkowaniu. Błędu bramkarza Atletico nie wykorzystał zamykający akcję Pedro Parada, który nie trafił w bramkę z kilku metrów. Trener Deportivo Clarence Seedorf tylko bezradnie rozłożył ręce.



Po zmianie stron goście starali się odrobić straty i byli tego bliscy w 64. minucie. Po dośrodkowaniu z lewego skrzydła Adriana Lopeza głową uderzył Guilherme. Zmierzającą do bramki piłkę wybił Diego Godin. Chwilę później Lucas Perez popędził samotnie na bramkę Atletico. Znakomicie wrócił Gabi, który jeszcze przed polem karnym, czystym wślizgiem zatrzymał rajd napastnika Deportivo.

W 80. minucie przyjezdni przeprowadzili składną akcję. Rezerwowy Zakaria Bakkali trafił jednak tylko w boczną siatkę.



Atletico nie pokazało nic wielkiego w tym spotkaniu, ale zainkasowało trzy punkty. "Rojiblancos" mają obecnie cztery "oczka" przewagi nad Realem Madryt i pięć nad Valencią.

Atletico Madryt - Deportivo La Coruna 1-0 (1-0)

Bramka: Kevin Gameiro (34 - rzut karny)

