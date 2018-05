Atletico Madryt. Jan Oblak znów zachwycił

Diego Simeone ma nadzieję, że Jan Oblak nie opuści Atletico Madryt. W sobotę słoweński bramkarz znów błysnął, broniąc rzut karny, a jego zespół pokonał na wyjeździe 1-0 Getafe. Od momentu przyjścia do „Los Colchoneros” Oblak obronił 7 z 12 rzutów karnych we wszystkich rozgrywkach (nie licząc oczywiście konkursów rzutów karnych).

Tym razem reprezentant Słowenii nie pozwolił się pokonać z rzutu karnego Faycalowi Fajrowi w 77. minucie, świetnie wyczuwając jego zamiary i broniąc trudny strzał. Oblakiem od dłuższego czasu zainteresowane są Arsenal i Liverpool, ale trener Diego Simeone gorąco namawia go na pozostanie w stolicy Hiszpanii.

- On w tej chwili jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Cieszę się, że mam go w drużynie. Początkowo nie było mu łatwo, ale to już przeszłość. Wszystkie wspaniałe zespoły potrzebują wspaniałych bramkarzy – podsumował argentyński szkoleniowiec.

Serwis Transfermarkt wycenia 25-latka na 70 mln euro. Do Atletico Oblak dołączył latem 2014, a Benfica otrzymała za niego wówczas 16 mln euro.