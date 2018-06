Atletico Madryt. Lada dzień ważne oświadczenie Griezmanna

Przyszłość Antoine'a Griezmanna wyjaśni się jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji. - Fajnie, że tak się tym interesujecie - czaruje na razie dziennikarzy napastnik Atletico, który coraz mocniej łączony jest z Barceloną.

W sobotę na Parc Olympique w Lyonie "Trójkolorowi" z Griezmannem w składzie (grał do 69. minuty) zremisowali ze Stanami Zjednoczonymi 1:1 (0:1). Po meczu dziennikarzy tradycyjnie bardziej niż występ Griezmanna interesowała jego przyszłość.

- Fajnie, że tak się tym interesujecie - zbył żurnalistów 27-letnik napastnik Atletico. Antoine Griezmann ma kontrakt w Madrycie do 2022 roku, ale zawarto w nim klauzulę wykupu w wysokości 100 mln euro, która nie jest żadną przeszkodą między innymi dla Barcelony. Atletico robi jednak wszystko, by zatrzymać swojego najlepszego piłkarza. Zaproponowano mu 20 mln euro za sezon. Czy Griezmann przyjmie tę propozycję i zostanie na Wanda Metropolitano, wyjaśni się już za parę dni.

- Mamy tydzień do rozpoczęcia mistrzostw. Myślę, że w tym tygodniu wszystko się okaże - zapowiedział Antoine Griezmann. Tym samym spełniłby prośbę selekcjonera reprezentacji Francji Didiera Deschampsa, który apelował, by do Rosji pojechał z czystą głową.