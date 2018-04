Atletico Madryt nie przedłuży umowy z Janem Oblakiem

Według radia ”Cadena Cope” Atletico Madryt nie zamierza przedłużać kontraktu z Janem Oblakiem. Powód? W klauzuli odstępnego bramkarza widnieje kwota rzędu 100 milionów euro i włodarze ”Rojiblancos” nie sądzą, by ktokolwiek zdecydował się zapłacić tak dużo za golkipera.

Obecna umowa Oblaka z Atletico obowiązuje do czerwca 2021 roku. To jeszcze ponad trzy lata, dlatego w klubie nie spieszą się z przedstawieniem nowej oferty piłkarzowi. Wprawdzie co jakiś czas były bramkarz Benfiki jest łączony z innymi zespołami, ale w Madrycie śpią spokojnie.

Kwota odstępnego rzędu 100 milionów euro mogłaby zostać zapłacona tylko przez jeden z klubów Premier League lub Paris St. Germain. Jednak na razie Manchester United, Chelsea i Manchester City nie narzekają na swoich golkiperów, a PSG latem na pewno nie będzie w stanie sprowadzić piłkarza za wspomnianą kwotę. Powodem jest Finansowe Fair Play i fakt, że paryżanie muszą jeszcze zapłacić 180 milionów euro za Kyliana Mbappe.

Choć Oblak jest szczęśliwy w Atletico i nie wybiega za bardzo w przyszłość, to w ubiegłotygodniowym wywiadzie dla ”Cadena Cope” delikatnie dał do zrozumienia, że może zmienić pracodawcę.

- Atletico będzie się rozwijać z każdym rokiem, bez względu na to, czy będę grał w tym zespole lub nie - stwierdził Oblak.

Reprezentant Słowenii dołączył do Atletico z Benfiki w 2014 roku. W obecnym sezonie w siedemnastu meczach Atletico rozegranych na własnym stadionie puścił zaledwie cztery gole.

