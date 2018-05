Barcelona. Andre Gomes zwinął manatki z Camp Nou

Innej drogi nie było, Andre Gomes musiał prędzej, czy później, zacząć żegnać się z Barceloną. Zdaniem "Mundo Deportivo" portugalski niewypał transferowy mistrzów Hiszpanii opróżnił swoją prywatną szafkę w Ciutat Esportiva, klubowym kompleksie treningowym i niechybnie zmieni barwy.

Choć, jak pisze kataloński dziennik, wykonywane w sobotę - jeszcze przed kończącym sezon niedzielnym meczem z Realem Sociedad San Sebastian - wiosenne porządki piłkarza zdziwiły jego parterów z szatni oraz członków sztabu szkoleniowego, to z drugiej strony każda zorientowana w temacie Barcy osoba miała świadomość tego, że Gomes nie ma już przyszłości na Camp Nou. Do zespołu przyszedł dwa lata temu, zapłacono za niego Valencii 35 milionów euro i oczekiwano, że stanie się wartościową opcją środku pola. Było jednak zgoła odmiennie.

Sprowadzony z Valencii pomocnik kompletnie nie odnalazł się w stylu gry preferowanym przez "Blaugranę". U Luisa Enrique jeszcze swoje szanse dostawał, lecz grał źle, zaś po przybyciu Ernesto Valverde jego rola w drużynie była praktycznie marginalna. Przez dwa lata w klubie zasłynął więc przede wszystkim jako obiekt kpin kibiców i dziennikarzy, co najlepiej na zdrowiu psychicznym mistrza Europy z 2016 roku się nie odbiło. Sam piłkarz zdradził w rozmowie z magazynem "Panenka", że presja gry w tak wielkim klubie go przerosła, zabrała radość z futbolu, którą obecnie odczuwa co najwyżej podczas treningów.

Gomes stwierdził nawet, że w Barcelonie przeżywa piekło i wszystko wskazuje na to, ze w kolejnym sezonie ją opuści. Katalończycy oczekują od potencjalnych kontrahentów kwoty, jaką sami wyłożyli przed dwoma laty. Wśród klubów zainteresowanych 24-latkiem zagraniczna prasa wspominała o angielskich Tottenhamie czy Manchesterze United, a także o ewentualnym powrocie na Estadio Mestalla.