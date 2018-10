Barcelona. Brazylijczyk Malcom już chce odejść?

Chociaż od transferu Brazylijczyka Malcoma do Barcelony nie minęły jeszcze nawet trzy miesiące, to agenci 21-latka już szukają mu nowego klubu. Tak przynajmniej twierdzą media we Włoszech.

Sfinalizowany w drugiej części lipca transfer do Barcelony był dużym zaskoczeniem. Kilkadziesiąt godzin wcześniej to działacze AS Roma poinformowali o zawarciu porozumieniu z Bordeaux, lecz piłkarz nie dotarł do Rzymu na badania medyczne. Zamiast tego pojawił się w stolicy Katalonii i ostatecznie za rekordową w historii "Żyrondystów" sumę 41 milionów euro przeszedł do zespołu "Blaugrany".

W pierwszych ośmiu kolejkach nowego sezonu La Liga Malcom wystąpił jednak w zaledwie dwóch spotkaniach Barcelony, a łącznie zagrał w nich przez 25 minut. To spowodowało, że szybko pojawiły się pierwsze spekulacje dotyczące jego przyszłości w klubie, które starał się rozwiewać generalny menedżer Pep Segura,

We wtorek włoskie media poinformowały jednak, że agenci piłkarza już rozglądają się w jego imieniu za nowym pracodawcą. W gronie zainteresowanych klubów wymienia się nie tylko Romę, ale również Inter Mediolan, którego także wymieniano w roli drużyn starających się o pozyskanie Brazylijczyka w letnim oknie transferowym.

