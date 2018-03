Barcelona. Ernesto Valverde o Andre Gomesie: Jest odważny

Głośnym echem odbiły się słowa Andre Gomesa, pomocnika FC Barcelona, który przyznał, że ciężko jest mu zmagać się z bolesną krytyką i oczekiwaniami ze strony kibiców swojej drużyny. Trener Barcy Ernesto Valverde podkreślił, że piłkarz wykazał się odwagą, dzieląc się swoimi problemami z opinią publiczną.

Zdjęcie André Gomes /Getty Images

Andre Gomes przeszedł do FC Barcelona z Valencii w 2016 roku. Jego aklimatyzacja na Camp Nou zakończyła się niepowodzeniem, choć minęło już sporo miesięcy. W tym tygodniu piłkarz opowiedział w magazynie "Panenka" o trudnym psychicznie położeniu, w jakim się znalazł. Niepowodzenia na boisku sprawiły, że część trybun Camp Nou nie ma sympatii dla zawodnika i daje mu to do zrozumienia.

Reklama

- Sprawy zmieniły się po pierwszych sześciu miesiącach i pojawiła się większa presja, która jest normalna, tylko ja jestem bardzo samokrytyczny… Jestem perfekcjonistą i nie toleruję własnych błędów. Stało się to piekłem, choć być może to nie jest właściwe słowo - stwierdził Gomes.

- Nie mogę wyrzucić z głowy złych momentów i to wpływa na moją grę, bo za dużo myślę. Jest mi wstyd i czasami nie chcę wychodzić z domu przez ten wstyd, bo ludzie na mnie patrzą - dodał.

Wypowiedzi Andre Gomesa wywołały spory odzew. O komentarz do nich poproszono trenera FC Barcelona Ernesto Valverde.

- Andre wykazał się odwagą, przyznawszy się publicznie do swoich odczuć. Wielu ludzi futbolu jest ostrożnych, gdy przychodzi do tego typu spraw, bo nie chcesz pokazywać słabości, więc musimy to docenić - powiedział szkoleniowiec.

- Prawda jest taka, że to jest czymś, co spotyka wielu z nas i jest to coś, z czym musimy się zmierzyć, korzystając z pomocy tych, których mamy obok siebie. Andre ma wiele wartościowych cech i jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu, bo nie ma powodów, dla których miałby nie być. To również moje zadanie, aby mu pomóc na poziomie zawodowym i osobistym. To nasz obowiązek i pomożemy mu - podkreślił Ernesto Valverde.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona. Hitowy transfer Coutinho. Wideo Eurosport

kip