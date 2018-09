Barcelona - Girona 2-2. Pere Pons: Kartka dla Lengleta niesłuszna, to ja faulowałem

FC Barcelona tylko zremisowała 2-2 z Gironą w 5. kolejce Primera Division i pierwszy raz w tym sezonie straciła punkty. Na wynik mogła mieć wpływ czerwona kartka w pierwszej połowie dla Clementa Lengleta, środkowego obrońcy Barcy. Pomocnik Girony Pere Pons uważa, że sędziowie postąpili niewłaściwie, bo przyznał, że to on sam faulował.

- Ruszyliśmy na pełnym biegu po piłkę i rzeczywiście mnie trafił, ale jak się podniosłem, to przeprosiłem Lengleta, bo my mieliśmy rzut wolny, a myślałem, że to ja faulowałem - Pons relacjonował zdarzenie ze swojej perspektywy. - Nikt nie był winny i na koniec decydował VAR. Ja nie odczułem siły tego uderzenia - dodał.

W chwili czerwonej kartki Barcelona prowadziła 1-0 po trafieniu Lionela Messiego. Girona wykorzystała grę w przewadze, kiedy Christian Stuani pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej strzelił dwa gole. Mistrzowie Hiszpanii zdołali doprowadzi do remisu po bramce Gerarda Pique.

- Graliśmy tutaj naprawdę dobrze i denerwuje mnie, że po meczu wszyscy będą mówić o tym incydencie - ocenił Pons.



Trener Barcelony Ernesto Valverde także miał wrażenie, że decyzja sędziów była zbyt surowa. - Pierwszy raz widziałem wyrzucenie z boiska, gdy piłkarz, który otrzymał faul, przeprosił. Zakładam, że VAR będzie się upierać, ale wydaje mi się, że czerwona kartka się nie należała. Mogło być uderzenie, ale nie sądzę, by było agresywne. To był faul rywala - mówił.

Sergio Busquets, pomocnik Barcy, skrytykował arbitrów, którzy w tym meczu odpowiadali za interpretację powtórek.

- VAR musi być używany właściwe i według takich samych kryteriów. To był naturalny ruch, piłka leżała na ziemi i nie było żadnej agresywności, nie chciał go skrzywdzić i nawet zawodnik Girony przeprosił za faulowanie - stwierdził.

Remis sprawił, że Real Madryt, który w swoim spotkaniu pokonał 1-0 Espanyol, zrównał się punktami z obrońcami tytułu. Barca pozostaje na czele tabeli. Oba zespoły mają po 13 punktów.

