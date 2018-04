Barcelona. Iniesta: Porażka z Romą nic nie zmienia, to był doskonały sezon

W niedzielny wieczór w La Coruñi Andres Iniesta zapewnił sobie ostatnie w piłkarskiej karierze mistrzostwo Hiszpanii. FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Deportivo 4-2 i może już świętować dublet. - To nie zmienia faktu, że drużyna musi w następnym roku zrobić krok do przodu. Jeszcze nie podjąłem decyzji o swojej przyszłości - mówi Iniesta, który po sezonie przestanie być piłkarzem Barcelony

Filigranowy pomocnik wciąż nie mówi otwarcie o swojej przyszłości, ale wiele wskazuje na to, że przeniesie się do Chin, a jego nowym klubem będzie Chongqing Dangdai Lifan. - Nie mogę nic potwierdzić, ale mam nadzieję, że gdy sezon się skończy, to wszystko już będzie załatwione. Podjąłem uczciwą decyzję wobec wszystkich. Chcę godnie zakończyć ten sezon, pojechać na mundial i rozpocząć nowy etap w życiu. Oczywiście, że chciałbym, by ten moment trwał w nieskończoność, ale wszystko ma swój koniec - mówił po meczu z Deportivo Andres Iniesta.

W barwach „Blaugrany” zdobył właśnie dziewiąte mistrzostwo Hiszpanii. Barca tytuł przypieczętowała w La Coruñi, gdzie pokonała Deportivo 4-2. Iniesta na murawie pojawił się w 87. minucie, zmieniając Ivana Rakiticia. Kilka dni temu wygrał również - chyba można śmiało powiedzieć - ostatni Puchar Hiszpanii. Katalończycy rozbili Sewillę 5-0, a Iniesta zdobył jedną z bramek.

Bogata kolekcja sukcesów Iniesty to aż 32 trofea z Barceloną. Hiszpan wywalczył też cztery puchary Ligi Mistrzów, siedem superpucharów Hiszpanii, sześć pucharów Hiszpanii, trzy klubowe mistrzostwa świata i trzy superpuchary Europy. Iniesta na naszych oczach zbliża się do końca pięknej kariery w stolicy Katalonii. W Barcelonie rozegrał dotąd 756 spotkań i nigdy nie puściły mu nerwy. Hiszpan nigdy nie dostał czerwonej kartki.

- Cieszę się z kolejnego ligowego zwycięstwa. Ono zawsze smakuje świetnie. Pokazuje, jak regularny byłeś. Zasłużyliśmy na ten sukces. Tylko potwierdziliśmy przewagę nad resztą stawki. To, że jesteśmy najlepsi. Pozostanę przy stwierdzeniu, że to doskonały sezon. Mimo że w taki sposób odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Niektóre sprawy nie wypadły najlepiej, ale klub musi to poprawić i zrobić krok do przodu - dodał Iniesta.

