Barcelona. Klub postawi na młodych obrońców?

Jak informuje dziennik ”Diario Sport” FC Barcelona latem spróbuje pozyskać dwóch środkowych obrońców: Issę Diopa z Toulouse FC i Thilo Kehrera z Schalke Gelsenkirchen.

W Barcelonie są mocno niezadowoleni z przedłużających się negocjacji z Samuelem Umtitim. Reprezentant Francji domaga się tygodniówki na poziomie Gerarda Pique i Andresa Iniesty, na co nie chce się zgodzić klub. Niewykluczone, że środkowy obrońca przejdzie za grube miliony do Manchesteru United, gdyż jego agentem jest Jorge Mendes, który prowadzi także interesy menedżera klubu z Old Trafford Jose Mourinho.

W tej sytuacji w stolicy Katalonii postanowili działać. Niewykluczone, że jednym z następców Umtitiego zostanie Issa Diop z Toulouse FC. Klauzula odstępnego za 21-letniego defensora wynosi 25 milionów euro i w Barcelonie są gotowi zapłacić wspomnianą kwotę.

Oprócz Diopa ”Blaugrana” jest zainteresowana sprowadzeniem Thilo Kehrera z Schalke Gelsenkirchen. To kolejny 21-latek, ale w przeciwieństwie do Francuza może również grać na lewej i prawej stronie obrony. Jego kontrakt z klubem z Zagłębia Ruhry obowiązuje do czerwca 2019 roku. W obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których strzelił gola i zanotował dwie asysty.



