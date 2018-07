Barcelona. Messi nalega na kupno Cristiana Pavona

FC Barcelona przed nowym sezonem straciła dwóch piłkarzy. Andres Iniesta nie przedłużył kontraktu i będzie występował w Vissel Kobe, a Paulinho po roku przerwy powrócił do Evergrande Kanton. W tej sytuacji niezbędne są wzmocnienia. Według dziennika "AS" Lionel Messi próbuje przekonać włodarzy klubu do kupna Cristiana Pavona z Boca Juniors.

O ile odejście Iniesty nie było wielką niespodzianką, to już sprzedaż Paulinho po zaledwie jednym sezonie jest bez wątpienia jest zaskoczeniem. W tej sytuacji niezbędne są wzmocnienia w drugiej linii, ale niewykluczone, że najpierw do klubu trafi zawodnik bardziej ofensywny od wspomnianej dwójki.

Zdaniem dziennika "AS" Lionel Messi próbuje przekonać zarząd i sztab szkoleniowy do transferu Cristiana Pavona z Boca Juniors. 22-letni skrzydłowy bardzo dobrze spisywał się w ostatnim sezonie w barwach klubowych - w 32 meczach strzelił siedem goli i zanotował 19 asyst. Wprawdzie na mistrzostwach świata w Rosji młody Argentyńczyk nie zachwycił, ale i tak zyskał uznanie starszego kolegi po fachu.

Problemem mogą okazać się pieniądze. Wprawdzie Pavon najlepsze lata kariery ma przed sobą, ale nigdy nie grał na Starym Kontynencie i klub nie chce na niego wydawać przesadnie dużych pieniędzy. Tymczasem Boca chce otrzymać za piłkarza 42,5 miliona euro, podczas gdy Barcelona chciałaby wypożyczyć zawodnika na rok z opcją pierwokupu.

Ponadto nie wiadomo, czy szkoleniowiec Ernesto Valverde potrzebuje kolejnego ofensywnego zawodnika. Nie da się ukryć, że w ataku jest dość tłoczno i priorytetem jest wzmocnienie drugiej linii oraz defensywy.

Zdjęcie Cristian Pavón / Eurosport

