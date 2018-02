Barcelona musi zaczekać na Arthura

Prezydent Gremio Porto Alegre Romildo Bolzan junior wyznał, że klub nie doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie sprzedaży Arthura i jeśli dojdzie do transferu, to najwcześniej w kolejnym zimowym oknie.

Barcelona od kilku miesięcy była łączona z 21-letnim Arthurem, który w 2017 roku poprowadził Gremio do triumfu w Copa Libertadores. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że kataloński klub będzie musiał poczekać na środkowego pomocnika nawet do stycznia przyszłego roku. Prezes Gremio poinformował, że negocjacje zostały wstrzymane.

- Na ten moment negocjacje zostały wstrzymane, ale od początku mówiliśmy, że chcemy, by Arthur został z nami do grudnia. Nawet gdyby negocjacje zakończyły się pomyślnie dla Barcelony, to wszystkie strony muszą się zgodzić, by zawodnik został w klubie do końca 2018 roku. Powtórzę, jeśli zakończą się pomyślnie – wyznał.

W grudniu Brazylijczyk został sfotografowany w koszulce ”Blaugrany”, co rozwścieczyło włodarzy Gremio. Barcelona od razu przeprosiła, bo chce zachować jak najlepsze relacje, by w końcu sprowadzić piłkarza na Camp Nou.

Barcelona widzi w Arthurze idealnego następcę Sergia Busquetsa. W kontrakt zawodnika wpisana jest klauzula odstępnego wynosząca 55 milionów euro.

W ostatnim sezonie Arthur łącznie wystąpił w 40 meczach w barwach Gremio, w których strzelił gola i zanotował cztery asysty.



