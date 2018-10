Barcelona nie jest zainteresowana powrotem Neymara

Hiszpańskie media nadal spekulują, że Barcelona jest zainteresowana powrotem Neymara, którego sprzedała w sierpniu 2017 roku do Paris Saint-Germain. Doniesieniom zaprzeczył prezydent "Dumy Katalonii" Josep Maria Bartomeu.

PSG zapłacił Barcelonie za transfer Neymara rekordowe 222 miliony euro. "Neymar? Odszedł i nie mamy planów, żeby sprowadzić go z powrotem" - stwierdził Josep Maria Bartomeu na antenie Catalunya Radio. Co więcej, prezydent Barcelony zaznaczył, że w zimowy okienku transferowym klub nie zamierza być aktywny. "Raczej nikogo nie sprowadzimy w styczniu, chyba że trenerzy wcześniej o to poproszą. Mamy niezbyt szeroką kadrę, ale w naszej drugiej drużynie są zawodnicy, którzy mogą wskoczyć do pierwszego zespołu" - dodał.



W tym sezonie Neymar strzelił 11 goli w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kolega Brazylijczyka z PSG Marquinhos nie spodziewa się, żeby w najbliższym czasie 26-letni piłkarz opuścił klub.



"Życzę Realowi i Barcelonie szczęścia w próbach sprowadzenia Neymara" - powiedział sarkastycznie Marquinhos po meczu z Amiens (5-0). "Ludzie wiedzą, jaki jest nasz prezydent. Jak kocha ważnych piłkarzy. Nie widzę powodu, dla którego Neymar miałby odejść" - podkreślił brazylijski obrońca PSG.