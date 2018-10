Barcelona. Pogarszają się relacje Ernesto Valverde z władzami klubu

Coraz więcej znaków zapytania pojawia się nad przyszłością Ernesto Valverde. Trener Barcelony jest pod ciągłą presją klubowego zarządu i według katalońskiego "Sportu" z klubu odejdzie. Jeśli nie w trakcie tego sezonu, to wraz z jego zakończeniem, gdy wypełni kontrakt na Camp Nou.

Pełne życzliwości wypowiedzi i wspieranie szkoleniowca w mediach to jedno, a rozmowy w cztery oczy to drugie. Barceloński dziennik informuje, że relacje na linii Valverde - przedstawiciele klubowego zarządu wyglądają bardzo mizernie. Przełożeni mają coraz więcej pretensji i coraz mniej zaufania do jednego ze swoich najważniejszych pracowników. I vice versa.

Bask nie czuje wsparcia ze strony osób odpowiedzialnych za jego zawodową przyszłość, a czarę goryczy zaczęło wypełniać odejście odpowiedzialnego za jego sprowadzenie dyrektora sportowego Roberta Fernandeza, którego w wakacje zastąpił Eric Abidal.



Dlatego też – nie wiedząc do końca, z kim ma do czynienia – obawia się, że były obrońca klubu nie będzie się z nim patyczkował i w trudnych chwilach podziękuje mu za współpracę. I to nawet jeśli współpraca między oboma stronami – wedle obecnego porozumienia kończąca się 30 czerwca 2019 roku - zostanie przedłużona o kolejne lata.

Dlatego też Valverde poważnie rozważa rozstanie z aktualnym pracodawcą. Trener "Blaugrany" miałby dokończyć sezon na Camp Nou, po czym opuścić barceloński statek. Czy tonący? Na razie oczywiście trudno przebieg wydarzeń przewidywać, niemniej kilka ubytków na pokładzie – jak choćby seria czterech kolejnych ligowych meczów bez zwycięstwa – może na to wskazywać.



