Barcelona - Real. Lopetegui o przyszłości: Będę oddychać, raczej nie umrę

Nawet zwycięstwo w niedzielę w prestiżowym meczu z FC Barcelona raczej nie uratuje posady trenera Realu Madryt Julena Lopeteguiego. Hiszpańskie media są przekonane, że wymiana szkoleniowca w drużynie "Królewskich" nastąpi prędzej niż później. Co na to sam zainteresowany? - Co się stanie, jeśli mnie zwolnią? Będę oddychać, raczej nie umrę - uciął spekulacje.

Konferencja prasowa Realu Madryt przed meczem z FC Barcelona nie należała do najprzyjemniejszych dla trenera Julena Lopeteguiego, który musiał kilkakrotnie odpowiadać na pytania o to, czy po niedzielnym spotkaniu wciąż będzie prowadził zespół. - Mamy mecz, który jest wystarczająco atrakcyjny, by nie myśleć o tego typu tematach, nie pomagających mi w przygotowaniach - powiedział. - Jestem skupiony na pracy, a polega ona na tym, że staram się, aby drużyna była lepsza. To, co pisze prasa, nie pomaga mi w tej pracy. Staramy się przygotować do bardzo wymagającego dla nas meczu - mówił.

Lopetegui przyszedł do klubu w kontrowersyjnych okolicznościach, tuż po zamieszaniu z reprezentacją Hiszpanii, i w trudnym momencie po znakomitych sukcesach jego poprzednika Zinedine'a Zidane'a, a także po odejściu do Juventusu Cristiano Ronaldo, kluczowego zawodnika w stołecznym klubie. To, jak Portugalczyk był ważny dla Realu pokazały ostatnie tygodnie, gdy "Królewscy" odnieśli tylko jedno zwycięstwo w sześciu meczach, cztery przegrali i jedno zremisowali.

- Spodziewam się, że dalej będę oddychać, raczej nie umrę - odparł Lopetegui na kolejne pytanie o to, czy czuje się pewny na stanowisku trenera.



Nie tylko szkoleniowiec reagował irytacją na pytania dziennikarzy w ostatnim czasie. Obrońca Marcelo po wygranym w Lidze Mistrzów meczu z Viktorią Pilzno też nie wytrzymał nerwowo, oskarżając media o to, że zazdroszczą piłkarzom talentu. - Sytuacja faworyzuje waszą pracę, a mnie interesuje to, jak Marcelo trenuje. Nie jest tak, że naszej sytuacji nie da się odkręcić. To dopiero październik. Media patrzą na wszystko tylko z jednej strony, a my widzimy to z drugiej. Nasze interesy są różne - stwierdził trener.

- Piłkarze mi ufają, a ja ufam im jeszcze bardziej. Ciężko pracujemy i chcemy dać kibicom coś, o czym będą mogli mówić. Jedziemy tam z maksymalną ambicją i nadzieją na pokazanie się z dobrej strony - podkreślił Lopetegui.

