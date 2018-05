Barcelona - Real. Mały szpital "Królewskich" przed El Clasico

Najbardziej prestiżowy z meczów dla Realu Madryt może być przeprawą nawet trudniejszą niż zwykle. Dlaczego? W niedzielnym klasyku ligi hiszpańskiej, czyli starciu z Barceloną na Camp Nou, najprawdopodobniej nie zagra aż trzech podstawowych „Królewskich”. Do pewnego absencji Daniego Carvajala dołączyli bowiem Raphael Varane i Isco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real - Bayern 2-2. Sven Ulreich i samotność w Madrycie. Wideo Eurosport

Swoimi informacjami podzieliła się ze światem „Marca”. Akurat w przypadku Carvajala nie ma mowy o rewelacjach. Boczny obrońca, który doznał kontuzji mięśnia uda w pierwszym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, poza grą ma być do połowy maja i madrycki dziennik przewiduje, że przez klub będzie raczej oszczędzany aż do końca miesiąca i finału Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi.

Reklama

Z francuskim stoperem i hiszpańskim pomocnikiem sprawa wygląda inaczej. Kłopoty Varane’a nie są aż tak poważne, zmaga się on z kontuzją łydki i – jak sprawę opisuje „Marca” – gdyby był to mecz o znaczeniu nie tylko prestiżowym, to być może zostałby przez Zinedine’a Zidane’a wystawiony. A w takiej sytuacji „Zizou” nie chce swojego obrońcy przemęczać i ryzykować pogłębienia się kontuzji, zwłaszcza mając w perspektywie wspominany mecz z „The Reds”.

Isco natomiast problemy z obolałym barkiem dokuczają już od pierwszego spotkania z Bayernem, przez nie też nie wystąpił w rewanżu na Santiago Bernabeu. I choć rehabilitacja w jego przypadku przebiega całkiem sprawnie, to i tutaj Zidane nie będzie robił niczego na siłę, dlatego też raczej nie znajdzie miejsca dla 26-latka w kadrze na El Clasico. Wszystko ze względu na to, że „Los Blancos” czeka w tym sezonie jeszcze jedno o wiele ważniejsze starcie.

Najsłynniejsza piłkarska rywalizacja świata powróci w niedzielę o godzinie 20:45. Historią tego spotkania jest bez dwóch zdań fakt, że będzie to ostatnie El Clasico Andresa Iniesty. Legendarny pomocnik Barcelony po sezonie opuszcza mistrzów Hiszpanii i karierę kontynuował będzie w lidze chińskiej.