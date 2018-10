Barcelona – Real. Marcelo gotowy na El Clasico

To już pewne. Mimo urazu we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno, Marcelo jest już gotowy na Barcelonę. W piątek trenował normalnie z całą drużyną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt sięgnie po Firmino? Wideo Eurosport

Dla kibiców Realu to bardzo dobra informacja, bo ryzyko związane z urazem lewego obrońcy wydawało się znacznie większe. Przypomnijmy, do końca meczu z Czechami pozostawały już tylko minuty, gdy Brazylijczyk został sfaulowany przez zawodnika gości Ubonga Ekpaia. Na tyle brutalnie, że musiał zejść z boiska, osłabiając swoją drużynę, bo trener Julen Lopetegui wykorzystał już wcześniej wszystkie zmiany.

Reklama

Kontuzja Marcelo nie pociągnęła za sobą poważniejszych konsekwencji. Ani we wtorek - bo "Królewscy" utrzymali prowadzenie 2-1, mimo osłabienia, ani przed El Clasico. Brazylijczyk jest w pełni sił i wszystko wskazuje na to, że wystąpi w niedzielę na Camp Nou.

W przeciwieństwie do Daniego Carvajala, który od początku października zmaga się z urazem łydki i jego powrót na boisko może nastąpić najwcześniej za miesiąc. Hiszpan ma wprawdzie treningi w centrum Valdebebas, ale ćwiczy samodzielnie.

Z kolei z pierwszą drużyną trenował Jaume, 21-letni pomocnik, który na co dzień występuje w rezerwowej Castilli. Do dyspozycji pozostaje również Vinicius Junior, któremu została anulowana żółta kartka, otrzymana również w rezerwach. Oznacza to, że zawieszenie jest cofnięte.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona potrafi wygrywać bez Lionela Messiego. Wideo Eurosport

Po sobotnim lekkim treningu Real pojedzie więc po południu do Barcelony praktycznie w najsilniejszym składzie. Gospodarze nie mogą tego powiedzieć, bo wystąpią bez swojego najlepszego zawodnika. Leo Messi doznał kontuzji w ostatniej kolejce w meczu z Sevillą.



Jak sobie Barcelona poradzi bez niego? To jedno z podstawowych pytań przed El Clasico. W Lidze Mistrzów przeciwko Interowi brak Argentyńczyka nie był zbyt widoczny. Z punktu widzenia Realu najważniejsze pytanie jest inne: czy Lopetegui ma jeszcze szanse dobrym wynikiem utrzymać się na stanowisku. Bo co do tego, że ewentualna słaba postawa "Królewskich" na Camp Nou będzie dla niego pożegnaniem nie ma już wątpliwości.



RP

Zdjęcie Mimo ostatniego urazu, Marcelo zagra z Barceloną / AFP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division