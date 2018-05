Barcelona - Real. Trener Barcy zażartował z kontrowersji: Dobrze, że nie było VAR

Ernesto Valverde, szkoleniowiec FC Barcelona, zgodził się po niedzielnym El Clasico, które jego drużyna zremisowała 2-2 z Realem Madryt, że w spotkaniu było mnóstwo kontrowersji. - Dobrze, że nie było VAR, bo do tej pory byśmy byli na boisku - stwierdził.

Sędzia Alejandro Hernandez popełnił mnóstwo błędów w niedzielny wieczór. Najlepszy hiszpański arbiter poprzedniego sezonu podejmował niezrozumiałe decyzje. Mylił się zresztą w obie strony. W przypadku FC Barcelona nie zauważył faulu Lusia Suareza na sekundy przed drugim golem gospodarzy. Nie widział też faulu Jordiego Alby na Marcelo w polu karnym. Nie chciał również dać żadnej kartki dla Garetha Bale'a, który w chamski sposób potraktował Samuela Umtitiego.

W pomeczowych komentarzach wiele miejsca poświęcono pracy sędziego Hernandeza. Trener Barcy Ernesto Valverde dał do zrozumienia, że zgadza się z tym, że spornych sytuacji było mnóstwo. - Dobrze, że nie było VAR, bo do tej pory byśmy byli na boisku - zażartował.

- Sędzia nie patrzył na to, kto najbardziej zyskał na decyzjach. Trzeba to obejrzeć w telewizji. Nie jest łatwo być sędzią i musimy ich zrozumieć. Ja jestem trenerem Barcy i widzę wszystko przez tę perspektywę - mówił. VAR będzie obowiązywać w lidze hiszpańskiej od przyszłego sezonu.

- Technologia wyjdzie futbolowi na dobre, ale potrzeba czasu, żeby wszystko zadziałało jak należy. Najważniejsze, by mecze miały rytm. Na początku mogą wystąpić komplikacje, ale piłkarze tego potrzebują.

Jak przystało na El Clasico nie mogło zabraknąć czerwonej kartki. Tę zasłużenie zobaczył Sergi Roberto, który uderzył Marcelo. Tutaj akurat sędzia się nie pomylił. - Wyrzucenie Sergiego Roberto zabolało nas i jak go znam, to nie chciał zrobić krzywdy Marcelo - Valverde bronił swojego podopiecznego.

Trener Realu Madryt nie chciał się szczególnie rozwodzić na temat kontrowersji. Jego zdaniem liczyło się co innego.

- To był wspaniały mecz i nikt nie patrzył na to, że nie ma stawki. Wszyscy, którzy lubią piłkę nożną, powinni być zadowoleni, a to piłka jest najważniejsza. Ważniejsza niż wszystkie kontrowersje, jakie niektórzy chcieliby tylko widzieć - powiedział Zinedine Zidane.

