Barcelona - Real. Zidane: Nie zrobimy szpaleru, bo oni nie zrobili

Zinedine Zidane, trener Realu Madryt, wyjaśnił, że drużyna nie przygotuje w niedzielę szpaleru dla mistrzów Hiszpanii z FC Barcelona, bo ci też tego nie zrobili, kiedy "Królewscy" zdobyli w grudniu ubiegłego roku tytuł klubowych mistrzów świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real - Bayern 2-2. Zidane po meczu. Wideo © 2018 Associated Press

W niedzielę w słynnym El Clasico FC Barcelona podejmuje Real Madryt. Początek meczu o 20.45.

Reklama

Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Kataloński klub przypieczętował w poprzedni weekend tytuł mistrzów Hiszpanii i rozgorzała dyskusja, czy piłkarze ze stolicy przygotują dla odwiecznych rywali szpaler (pasillo). Drużyna Barcy zachowała się w ten sposób w 2008 roku, kiedy to Real jako nowy mistrz podejmował Katalończyków na Santiago Bernabeu i wygrał 4-1.

Ale tym razem takiego gestu nikt nie zamierza wykonywać. Trener Realu Zinedine Zidane wyjaśnił, że drużyna Barcelony nie chciała w ten sposób uhonorować jego zawodników, kiedy ci grali z Barcą po zdobyciu tytułu klubowych mistrzów świata.

- To nie ja o tym decydują - Francuz stwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej. - Po klubowych mistrzostwach świata zrozumiałem, że robienie "pasillo" jest dla nich nieistotne. Niektórzy mówią, że oni nie brali udziału w tych rozgrywkach. To kłamstwo. Trzeba wygrać Ligę Mistrzów, żeby grać w klubowych mistrzostwach świata.

- To nie ja zdecydowałem, że nie chcę "pasillo", tylko oni tego nie zrobili i my to szanujemy. Nie zrobimy tego, bo oni tego nie zrobili - wyjaśnił.

FC Barcelona w tegorocznym mistrzowskim sezonie nie zaznała jeszcze porażki w lidze. Licząc mecz z Realem do zakończenia rozgrywek pozostały cztery mecze.

- Najważniejsze jest to, że szanujemy to, czego Barcelona dokonała, zwyciężając w lidze, co dla mnie jest najpiękniejsze, bo jest to najbardziej skomplikowana sprawa.

- Ale do tego doszło (braku szpaleru). W mojej opinii, nie klubu, jeśli zrobiliby "pasillo", to nie widzę powodu, by przerywać coś, co miało miejsce w przeszłości - podkreślił, ale zapowiedział, że szczególnie uhonorowany zostanie Andres Iniesta, znakomity pomocnik Barcy, który odchodzi z klubu po zakończeniu sezonu.

- Najważniejszą sprawą, o czym już mówiłem przy innej okazji, jest to, że jest on piłkarzem, jakiego podziwiamy. To nie jest każdy inny piłkarz. To osoba, którą wszyscy dobrze znamy i przywitamy go, pogratulujemy i będziemy życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości - powiedział Zinedine Zidane.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

kip